Расчеты с вкладчиками стартуют 25 апреля.
Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Конфидэнс Банка (в том числе индивидуальным предпринимателям) стал Сбербанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
Прием заявлений на выплату страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Конфидэнс Банка начнутся 25 апреля. Днем ранее АСВ разместит на своем сайте официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а 25 апреля данная информация будет опубликована в газете «Комсомольская правда — Кострома».
Лицензия у зарегистрированного в Костроме Конфидэнс Банка была отозвана 13 апреля этого года. По мнению регулятора, проблемы в деятельности финучреждения возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. В числе прочего в ЦБ подчеркивали, что в отношении Конфидэнс Банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.
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