Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Конфидэнс Банка (в том числе индивидуальным предпринимателям) стал Сбербанк . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений на выплату страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Конфидэнс Банка начнутся 25 апреля. Днем ранее АСВ разместит на своем сайте официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а 25 апреля данная информация будет опубликована в газете «Комсомольская правда — Кострома».

Лицензия у зарегистрированного в Костроме Конфидэнс Банка была отозвана 13 апреля этого года. По мнению регулятора, проблемы в деятельности финучреждения возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. В числе прочего в ЦБ подчеркивали, что в отношении Конфидэнс Банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводились ограничения на привлечение вкладов населения.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.