До 60% россиян, а также жителей Бразилии, Индии и Турции не откладывают сбережения, несмотря на то, что большинство имеет счета в банках, говорится в докладе Всемирного банка по финансовым услугам, сообщает «Прайм» .

«Иметь счет — это еще не обязательно означает, что люди откладывают деньги. Во всемирном масштабе 42% владельцев счетов сообщили, что в прошедшем году не откладывали средства вообще. В странах с высоким доходом 26% владельцев счетов сообщили, что не откладывали деньги. А в Бразилии, Индии России и Турции, при том, что в этих экономиках 70% или более взрослых граждан имеют счета, 60% сообщили, что не откладывают деньги вовсе», — говорится в докладе.