Viber обеспокоен тем, что из-за блокировки Telegram в России пользователи Viber испытывают проблемы в работе мессенджера; компания работает над восстановлением полного доступа к сервису, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.



«В связи с решением российских властей о блокировке одного из мессенджеров некоторые мобильные операторы были вынуждены ограничить доступ к ряду серверов интернет-провайдеров. Вследствие этих мер российские пользователи некоторых онлайн-сервисов, включая Viber, испытывают проблемы с подключением», — пояснила представитель Viber.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что наша компания стала заложником ситуации, которая отрицательно сказывается на наших пользователях. Наши специалисты прилагают все усилия для оперативного восстановления полного доступа к Viber для всех пользователей», — сказала Рожкова, отвечая на вопрос, планирует ли компания обратиться в Роскомнадзор или к юристам из-за проблем, связанных с блокировкой Telegram.

Сбои в работе Viber в России наблюдаются с понедельника, когда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram. В пресс-службе Viber в понедельник говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.