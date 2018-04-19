ВТБ опровергает информацию о технических проблемах в работе кредитной организации.

«Появившаяся информация о якобы возникших технических проблемах в работе ВТБ абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — сообщили в кредитной организации.

Ранее в соцсетях появились жалобы на сбои в работе банка. Некоторые пользователи связывали проблемы с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Неправда.

— Банк ВТБ (@vtb) 19 апреля 2018 г.