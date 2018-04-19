Следственными органами Следственного комитета РФ по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста департамента инвестиционного бизнеса одного из банков. Он обвиняется по части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ («Манипулирование рынком»), сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, мужчина в рамках договора доверительного управления активами банка в 2011—2016 годах в нарушение действующего законодательства осуществлял манипулирование рынками 31 ценной бумаги. В результате незаконных действий он извлек излишний доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил банку ущерб в сумме более 76 млн.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью и частично возместил причиненный ущерб.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.