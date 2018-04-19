Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал крупнейшие IT-компании позволять мессенджеру Telegram без ограничений менять IP-адреса на их серверах, передает РИА Новости .

В организации считают, что Amazon, Google, Apple и Microsoft должны открыть мессенджеру доступ к своим платформам, чтобы «обеспечить соблюдение прав человека" и «противостоять цензуре».



Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство блокирует IP-адреса Amazon и Google, которые Telegram использует для обхода блокировки. Портал The Verge также сообщал, что Google изменила архитектуру своей сети, чтобы домены компании не использовались в таких целях.



В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Решение связано с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.



В ведомстве заявили, что действия руководства Telegram угрожают интересам страны и ее граждан, так как через мессенджер распространяются сведения о террористических операциях.

Защита компании утверждает, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам. Создатель сервиса Павел Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на выдвинутые условия, поскольку выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.