Портал Банки.ру обнаружил так называемый сервис онлайн-проверки кредитной истории под названием «А Кредит». Сервис базируется на одностраничном сайте acrbki.ru. Данный домен зарегистрирован на частное лицо совсем недавно — 23 марта 2018 года. Как правило, крупные юридические лица регистрируют домены на себя.



«А Кредит» предлагает потенциальным клиентам получить «персональный скоринг» — информацию, содержащую «данные более чем о 300 банках России в 16 каталогах кредитных историй». Даже для того, чтобы узнать стоимость услуги, необходимо заполнить анкету, в которой, помимо прочего, нужно указать серию и номер паспорта. При этом «Положение об обработке персональных данных» и «Согласие на обработку персональных данных», ссылки на которые размещены на сайте сервиса, вместо конкретного поставщика услуги содержат во всех пунктах только абстрактное словосочетание «название компании». Кроме того, на сайте acrbki.ru содержатся орфографические и пунктуационные ошибки.

Заявлено, что компания «А Кредит» расположена в Перми. При этом на ее сайте не указано полное наименование юридического лица или его реквизиты, также не указаны партнеры сервиса, через которых он предоставляет клиенту кредитную историю. На некоторых интернет-ресурсах сообщается, что «А Кредит» является микрофинансовой компанией, но на официальном сайте ЦБ РФ такой МФО нет.

По размещенному на сайте acrbki.ru городскому телефону обозревателю Банки.ру дозвониться не удалось. Заявленный официальный e-mail зарегистрирован на mail.ru.

По ссылке на «ВКонтакте», которая расположена на сайте acrbki.ru, выдается группа «Кредит. Займы под залог в Перми». В ней, частности, размещены три свидетельства — два от Федеральной налоговой службы и одно от Федеральной службы по финансовым рынкам (упразднена в 2013 году, ее функции переданы ЦБ РФ). Однако качество размещенных сканов не позволяет прочитать информацию на свидетельствах.

Контактным лицом группы «А Кредит» во «ВКонтакте» значится некий Илья Першин. По его словам, «А Кредит» — это интернет-ресурс, который предоставляет информацию из Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На официальном сайте НБКИ в числе партнеров бюро «А Кредит» не значится. Не смогли его опознать как партнера НБКИ в Перми и на горячей линии НБКИ. «Мы такого сервиса не знаем», — также заявили обозревателю Банки.ру в пресс-службе НБКИ.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru