Сильные позиции России в бюджетном и внешнем финансировании помогут защитить экономику в целом и суверенный кредитный профиль от влияния новых американских санкций, однако санкции могут негативно отразиться на рейтингах некоторых эмитентов, в частности алюминиевой компании «Русал», и все еще существует неопределенность относительно возможных дополнительных санкций, что может неблагоприятно повлиять на другие компании. Об этом говорится в новом отчете рейтингового агентства Moody's Investors Service.

По словам старшего вице-президента Moody's, одного из авторов доклада Кристин Линдоу, кредитный профиль России (рейтинговая оценка агентства — «Ba1» с «позитивным» прогнозом) имеет все шансы устоять под воздействием новых санкций: возросшие цены на нефть помогут в восстановлении бюджетных накоплений.

Риски для суверенной кредитоспособности в свете новых санкций в основном связаны с возможностью «отключения» компаний на время от международных рынков капитала. Способность российской экономики выдержать эти новые вызовы будет важным фактором для будущих решений по суверенному кредитному рейтингу, так же как и кредитные оценки по российским эмитентам, говорит Линдоу.

Для рейтингуемых российских регионов зависимость от лимитов внутреннего фондирования, а также от кредитов местных банков и федерального правительства ограничит риски рефинансирования. В случае турбулентности на рынках давление на субсуверенный сектор в связи с потенциальным ростом стоимости финансирования, вероятно, будет ограниченным. Однако регионы с более концентрированной налоговой базой более подвержены неблагоприятному воздействию в некоторых секторах экономики.

Moody's также ожидает, что центральное правительство увеличит поддержку регионов, которые пострадают от сокращения доходов из-за санкций.

В корпоративном секторе влиянию санкций в наибольшей степени будет подвержен «Русал». По мнению Moody's, дефолт по долларовым облигациям компании, включая купонную выплату, — реалистичная перспектива уже 3 мая 2018 года, когда должна быть произведена купонная выплата по евробондам на 500 млн долларов. Продажи и денежные потоки компании также могут серьезно пострадать из-за риска вторичных санкций против ее контрагентов.

Хотя новые санкции напрямую коснулись относительно немногих российских компаний, беспокойство по поводу возможных дополнительных санкций может отразиться на готовности лиц и организаций, зарегистрированных даже вне США, иметь дело с российскими компаниями. В наибольшей степени это может сказаться на крупных экспортерах с долгосрочными контрактами из-за их широкой базы международных клиентов и инвесторов. Экспортеры могут получить выгоды от обесценения рубля, но неопределенность по поводу будущих санкций может существенно ухудшить восприятие связанного с Россией риска.



Банковская система РФ располагает достаточными источниками дохода для поглощения кредитных потерь из-за связей с компаниями, оказавшимися под санкциями. По оценкам Moody's, на эти компании приходится менее 2% общих активов банковской системы и менее 15% капитала. Кроме того, в банковской системе достаточно ликвидности для покрытия существенной части потребностей в корпоративном рефинансировании в случае необходимости.

