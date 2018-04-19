В Крыму может быть создана специализированная биржа для торговли криптовалютами, рассказал на Ялтинском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я тут только что говорил, что майнинг для Крыма иллюзия. А вот ICO и криптобиржа вполне реальны. Я знаю, что профильные организации вовсю прорабатывают этот вопрос», - сказал Аксаков, цитирует RNS .

Напомним, ранее Анатолий Аксаков сообщил, что создание криптовалютного офшора на территории Крыма в Госдуме РФ считают хорошей идеей.