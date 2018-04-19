В Кремле не думают о создании в России firewall, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

«Нет, я никогда об этом не слышал», — ответил Песков на вопрос, не думают ли в Кремле о создании firewall по аналогии с Китаем.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Глава ведомства Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.

В Китае с 2009 года действует мощный интернет-фильтр Great Firewall of China, из-за чего в стране недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter, сайты ряда западных изданий как на китайском, так и английском языках. В условиях недоступности иностранных соцсетей огромной популярностью пользуются китайские аналоги — WeChat, Weibo, QQ.