В Казани в суд передано уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка, который обвиняется в манипулировании рынком.

По версии следствия, обвиняемый, являясь уполномоченным лицом в рамках договора доверительного управления активами банка, в 2011-2016 годы в нарушение действующего законодательства совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги. Следствие полагает, что его незаконный доход в рамках договора доверительного управления активами банка превысил 77 млн рублей. Ущерб и упущенная выгода оцениваются в 76 млн, сообщает TatCenter, ссылаясь на Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Причастность к совершению преступления экс-трейдер признал полностью. Он частично возместил причиненный ущерб. Дело будет рассматриваться в особом порядке.