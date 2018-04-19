Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала.



Согласно инициативе, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. При этом приобретаемый дом должен находиться в России, передает РИА Новости.

«Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», — цитирует лидера фракции Сергея Миронова его пресс-служба.

Авторы инициативы напомнили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 млн семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3% их владельцев. Большинство — около 4,1 млн семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.

По словам Миронова, вложения маткапитала в образование или пенсионное обеспечение менее востребованы.

«Принятие нашего законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать», — уверен политик.