Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Ялтинском международном экономическом форуме.
Создание криптовалютного офшора на территории Крыма в Госдуме РФ считают хорошей идеей.
«Да, криптовалютный офшор в Крыму – это хорошая идея. Здесь для этого есть все условия», – цитирует RNS Анатолия Аксакова.
По его словам, развитие криптовалютного рынка в Крыму актуально с точки зрения инвестиций. Местные компании, как утверждает Аксаков, испытывают потребность в инвестициях.
«Привлечение их через токены – это хороший вариант», – подчеркнул он.
Оценить:
Нет комментариев