Создание криптовалютного офшора на территории Крыма в Госдуме РФ считают хорошей идеей.

«Да, криптовалютный офшор в Крыму – это хорошая идея. Здесь для этого есть все условия», – цитирует RNS Анатолия Аксакова.

По его словам, развитие криптовалютного рынка в Крыму актуально с точки зрения инвестиций. Местные компании, как утверждает Аксаков, испытывают потребность в инвестициях.

«Привлечение их через токены – это хороший вариант», – подчеркнул он.