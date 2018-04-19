Крупнейшая бразильская инвестиционная компания XP Investimentos собирается войти на криптовалютный рынок и запустить брокерскую биткоин-площадку. XP Investimentos, управляющая более чем 35 млрд долларами для около 500 тысяч клиентов, уже зарегистрировала компанию XDEX Intermediacao LTDA с уставным капиталом 7,3 млн долларов.

Как сообщает местная пресса, пока неизвестно, какие услуги обеспечит новый обмен. Источник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что деятельность будет осуществляться на так называемом внебиржевом рынке. Биржа сосредоточена на движении больших объемов капитала и BTC.

Как напоминает Anycoin , инвестиционная фирма последовательно двигалась в сторону криптовалютного пространства с осени прошлого года, когда зарегистрировала бренд XP Bitcoin. На возникшие у прессы вопросы в компании тогда пояснили, что они изучают криптовалютные рынки. Спустя месяц XP Investimentos наняла известного в Бразилии эксперта по криптовалюте — экономиста Фернандо Ульриха.