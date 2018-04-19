Голландский стартап Peddler объявил о запуске новой онлайн-платформы, которая, по словам авторов проекта, станет первой площадкой для коллективных покупок, принимающей для оплаты товаров цифровые валюты. Площадка уже работает с биткоином, ethereum, litecoin и другими криптовалютами.

«Мы поняли, что сейчас у многих потребителей есть криптовалюта, но при этом почти нет каналов, где можно было бы ее потратить. Поэтому мы расширили возможности наших коллективных покупок и охватили новую целевую аудиторию. Криптовалютный рынок будет работать неэффективно, если у людей не будет возможности потратить эти активы на повседневные товары. Наша платформа дает такую возможность владельцам криптовалют», — поясняет основатель стартапа Джеймс Климовски.

Как сообщает F orkLog , Peddler.com работает с такими крупными брендами как Sony, Nike, Samsung и Dyson. При этом учитывается коллективная покупательная способность самых разных групп населения, им предлагают скидки на товар в размере от 20% до 50%.

В ближайшее время Климовски планирует предоставить покупателям возможность приобретать на площадке автомобили. Также он изучает возможность создания системы вознаграждения пользователей за то, что они будут предоставлять доступ крупным рекламодателям к своим персональным данным.