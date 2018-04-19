Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 апреля запускает акцию для заемщиков пенсионного возраста. Каждому клиенту, оформившему кредит «Пенсионный» и своевременно погасившему первый платеж, банк зачислит бонус в размере 1000 рублей на карточный счет. Средства можно будет или снять, или использовать для частичного погашения задолженности по кредиту.

Кредит «Пенсионный» со ставкой от 14,99% годовых могут оформить работающие и неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста. Для этого необходим только паспорт. Сумма кредита варьируется от 50 000 до 600 000 рублей на срок от 3 до 7 лет. Отметим, что итоговое решение о ставке и сумме кредита будет зависеть от кредитоспособности клиента.

По информации УБРиР, в 2017 году почти 4 тысячи клиентов оформили кредит «Пенсионный» в банке. Это на 15% больше, чем годом ранее. В целом, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году доля заемщиков старше 65 лет выросла на 0,6 п. п. и составила 4,6% от общего числа клиентов российских банков с действующими кредитными обязательствами. Это самый значительный рост за 2017 год среди всех возрастных групп заемщиков.

С подробными условиями об акции «Дорогой пенсионер» можно ознакомиться на сайте банка или в отделениях.