По словам Максима Паршина, для того чтобы сопровождать бизнес на протяжении всего его жизненного цикла, Минэкономразвития создает не только МФЦ для бизнеса, но и центры оказания услуг «Мой бизнес» - это формат «одного окна» в банке. В таких центрах предприниматели теперь смогут получить доступ не только к банковским услугам, но и услугам институтов развития, ресурсоснабжающих организаций, госуслугам, а также услугам B2B.

Как сообщает Федеральный портал малого и среднего предпринимательства, сейчас 124 ЦОУ созданы в 45 регионах, объем оказанных услуг уже превышает 100 тыс. единиц.

«К концу 2018 года центры «Мой бизнес» откроются практически во всех регионах России», - подчеркнул директор Департамента.

Также в работе по созданию ЦОУ в регионе активно принимают участие 17 банков, в том числе ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ряд других.