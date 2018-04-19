Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT призывает российские банки присоединиться к ее проекту «Глобальной платежной инициативы» (Global Payments Innovation, GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать платежи более быстрыми и прозрачными, пишет «Коммерсант».



К протоколу уже присоединились шесть банков, а один из них — Альфа-Банк — уже запустил клиентские платежи с использованием стандарта. Названия других участников проекта не раскрываются.

По словам главного операционного директора Альфа-Банка Марии Шевченко, отправка международных платежей с GPI стала удобней, понятней и быстрее для клиентов. «Мы не берем за использование GPI специальную комиссию», — отметила она.

В Сбербанке , который также намерен запустить платежи через GPI, от комментариев отказались. В Транскапиталбанке, который является расчетным центром между банками СНГ, не исключили возможности присоединения к проекту до конца текущего года. Центральный участник расчетной системы на российском рынке ценных бумаг — Национальный расчетный депозитарий (НРД) также пока не определился. «Считаем инициативу GPI большим шагом вперед. Это реальный ответ SWIFT на угрозы со стороны быстро растущих финтех-компаний. В настоящий момент НРД оценивает возможности присоединения к проекту», — сообщил директор по информационным технологиям НРД Сергей Путятинский.



По словам представителей российских банков, GPI возникла как ответ на стремительно развивающийся блокчейн-сервис Ripple. Эта платформа предоставляет, в частности, услуги межбанковской платежной системы, то есть фактически является прямым конкурентом SWIFT.



«Многие крупные иностранные банки — JP Morgan, Citibank, UBS и др. — являются не только пользователями, но и инвесторами Ripple», — поясняет один из специалистов по IT крупного российского банка. При этом по сравнению с традиционными каналами блокчейн-система обладает значительно большей прозрачностью. К тому же тарифы на обслуживание у Ripple значительно ниже, чем у SWIFT.

Впрочем, российские банки не спешат присоединяться ни к одному из этих проектов. Стартап отпугивает их несоответствием российским законам и отсутствием внятного будущего, а GPI — дороговизной доработки IT-систем и отсутствием значительного объема международных платежей.