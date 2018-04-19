В четверг, 19 апреля, представители криптовалюты Monaco анонсировали листинг альктоина на крупной южнокорейской бирже Bithumb. После этого стоимость монеты резко выросла более чем в два раза. За час она поднялась с отметки в 9,3 доллара до 19,6 доллара. Затем произошел незначительный откат, сейчас Monaco торгуется на уровне 18 долларов.

По словам генерального директора компании Криса Марсзалека, партнерство с Южной Кореей поможет тому, чтобы криптовалюту стали широко использовать во всем мире. Организация завела аккаунты в социальных сетях и сделала сайт альткоина на корейском языке, сообщает РБК .

«Локальные партнерские отношения, такие как это, являются неотъемлемой частью нашего плана, чтобы сделать токен MCO доступным во всем мире. Южная Корея является одним из важнейших криптовалютных рынков, и при поддержке Bithumb мы стремимся расширить масштабы и охват Monaco, чтобы воплотить нашу концепцию «криптовалюты в каждом кошельке», — заявил соучредитель Monaco.