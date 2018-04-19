Криптобиржа Bithumb добавила возможность торговать монетой monaco.
В четверг, 19 апреля, представители криптовалюты Monaco анонсировали листинг альктоина на крупной южнокорейской бирже Bithumb. После этого стоимость монеты резко выросла более чем в два раза. За час она поднялась с отметки в 9,3 доллара до 19,6 доллара. Затем произошел незначительный откат, сейчас Monaco торгуется на уровне 18 долларов.
По словам генерального директора компании Криса Марсзалека, партнерство с Южной Кореей поможет тому, чтобы криптовалюту стали широко использовать во всем мире. Организация завела аккаунты в социальных сетях и сделала сайт альткоина на корейском языке, сообщает РБК.
«Локальные партнерские отношения, такие как это, являются неотъемлемой частью нашего плана, чтобы сделать токен MCO доступным во всем мире. Южная Корея является одним из важнейших криптовалютных рынков, и при поддержке Bithumb мы стремимся расширить масштабы и охват Monaco, чтобы воплотить нашу концепцию «криптовалюты в каждом кошельке», — заявил соучредитель Monaco.
Нет комментариев