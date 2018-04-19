Число российских миллиардеров в 2018 году увеличилось на 29 человек — с 96 до 106, свидетельствует 15-й рейтинг Forbes богатейших бизнесменов России. Совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на 25 млрд долларов, до 485 млрд.

«Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на 25 млрд долларов, до 485 млрд долларов, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106. Порог отсечения остался на прежнем уровне — 500 млн долларов, а входной билет в первую десятку подорожал до 12,5 млрд долларов (год назад — 12,4 млрд)», — отмечает Forbes.

Как и годом ранее, лучшие результаты показали «металлурги». Рейтинг возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (состояние 19,1 млрд долларов), а второе место досталось владельцу «Северстали» Алексею Мордашову (18,7 млрд долларов).

В первую десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (15,9 млрд долларов), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг (14,4 млрд долларов) и основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов (12,5 млрд долларов). Хотя «Металлоинвест» вырос в цене, состояние Усманова сократилось на 2,7 млрд, отмечает издание. Произошло это из-за снижения оценки других его активов, в частности телекоммуникационного холдинга.

Состояние прошлогоднего лидера, основного владельца нефтехимической компании «Сибур» и газовой «Новатэк» Леонида Михельсона (18 млрд долларов) тоже уменьшилось — на 400 млн. Он переместился на третью строчку рейтинга. Состояние партнера Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку» Геннадия Тимченко (16 млрд долларов) осталось на прежнем уровне. Крупнейший акционер НК «Лукойл» Вагит Алекперов (16,4 млрд долларов), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,5 млрд долларов) могут похвастаться ростом на 1,9 млрд долларов 2,3 млрд соответственно.

Основной владелец LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман (15,1 млрд долларов) занял восьмую строчку рейтинга, его состояние выросло на 700 млн долларов.