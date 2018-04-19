Франкфуртский стартап Savedroid неожиданно исчез по завершении своего первоначального предложения монет (ICO). С учетом полученного частного финансирования проект привлек в общей сложности около 50 млн долларов средств инвесторов.

В среду, сайт компании неожиданно ушел в оффлайн, а позднее на заглавной странице появился мем «Aannd It’s Gone» из саркастического мультсериала South Park. Этот мем отсылает к серии, в которой герои сталкиваются с мировым финансовым кризисом: один из главных персонажей мультсериала отдает деньги банковскому служащему, тот убирает их в ящик стола и говорит, что денег больше нет.

При этом основатель и главный исполнительный директор франкфуртского стартапа Savedroid Яссин Ханкир в Twitter разместил сообщение с собственными фотографиями в аэропорту и на пляже с пивом. «Спасибо, ребята! Конец связи... #savedroidICO», — подписал мошенник свои фото.

Стартап обещал создать приложение для сохранения сбережений. Используя искусственный интеллект, оно должно было помогать пользователям в автоматическом режиме инвестировать в криптовалюты и связанные с ними деривативы. Savedroid также объявлял о планах выпуска кредитной криптовалютной карты. Savedroid позволял инвестировать в проводимое им ICO сразу в 56 различных криптовалютах.