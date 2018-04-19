Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути. Ведомство 18 апреля собрало представителей операторов связи для обсуждения более эффективной стратегии, но решения найти так и не удалось, пишет «Коммерсант».



Это было рабочее совещание, подтвердил газете крупный федеральный чиновник. В пресс-центре Роскомнадзора, впрочем, настаивают, что информация о проведении совещания с операторами по теме блокировки Telegram «не соответствует действительности».



Блокировка мессенджера началась 16 апреля, но Telegram уклоняется, меняя IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В итоге 16–17 апреля в черный список Роскомнадзора попали почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые использовал Telegram. Это вызвало в том числе блокировку случайных сайтов. Но «деградация» работы мобильной версии самого Telegram при этом составила лишь около 20%, констатирует сотрудник одного из операторов связи.

В итоге 18 апреля Роскомнадзор изменил тактику. Темпы блокировки мессенджера снизились, в реестр добавлено лишь около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, сообщил изданию гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Включение в реестр миллионов IP-адресов до этого вызвало перебои в системе блокировки запрещенных сайтов, утверждают участники рынка. Как сообщил Nag.ru, 18 апреля интернет-провайдеры получили из Роскомнадзора письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс «Ревизор», использующийся для мониторинга доступа к запрещенным сайтам. По данным Nag.ru, система зависла «из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещенных». В Роскомнадзоре это отрицают.

Но технические сложности в связи с блокировкой Telegram подтверждают и разработчики систем фильтрации трафика. Сложность с блокировкой Telegram заключается в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. И чем больше записей внесено в черный список, тем выше риск отказа в обслуживании. «Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации», — говорит Никулин.

Действующий алгоритм блокировки Telegram уже опробован Роскомнадзором на интернет-рации Zello. Ее внесли в список запрещенных ресурсов в апреле 2017 года, но она продолжала работать на базе облачного сервиса Amazon. В марте 2018 года Роскомнадзор готовился к блокировке 2 млн IP-адресов Amazon, но до этого не дошло, так как сам сервис попросил Zello не использовать его мощности. Zello перешла на сервис Google и сейчас доступна через VPN.



Сооснователь Zello Алексей Гаврилов оценил минимальные затраты Telegram на обход блокировок в 5 000 долларов в день. Но может быть и в десять раз больше, допускает он. У самого Zello на разных этапах они составляли от 10 о 70 долларов. Для самого Роскомнадзора погоня за Telegram ничего не стоит, утверждают в ведомстве.

