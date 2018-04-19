Заблокировать мессенджер оказалось физически невозможно.
Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути. Ведомство 18 апреля собрало представителей операторов связи для обсуждения более эффективной стратегии, но решения найти так и не удалось, пишет «Коммерсант».
Это было рабочее совещание, подтвердил газете крупный федеральный чиновник. В пресс-центре Роскомнадзора, впрочем, настаивают, что информация о проведении совещания с операторами по теме блокировки Telegram «не соответствует действительности».
Блокировка мессенджера началась 16 апреля, но Telegram уклоняется, меняя IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В итоге 16–17 апреля в черный список Роскомнадзора попали почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые использовал Telegram. Это вызвало в том числе блокировку случайных сайтов. Но «деградация» работы мобильной версии самого Telegram при этом составила лишь около 20%, констатирует сотрудник одного из операторов связи.
В итоге 18 апреля Роскомнадзор изменил тактику. Темпы блокировки мессенджера снизились, в реестр добавлено лишь около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, сообщил изданию гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.
Включение в реестр миллионов IP-адресов до этого вызвало перебои в системе блокировки запрещенных сайтов, утверждают участники рынка. Как сообщил Nag.ru, 18 апреля интернет-провайдеры получили из Роскомнадзора письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс «Ревизор», использующийся для мониторинга доступа к запрещенным сайтам. По данным Nag.ru, система зависла «из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещенных». В Роскомнадзоре это отрицают.
Но технические сложности в связи с блокировкой Telegram подтверждают и разработчики систем фильтрации трафика. Сложность с блокировкой Telegram заключается в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. И чем больше записей внесено в черный список, тем выше риск отказа в обслуживании. «Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации», — говорит Никулин.
Действующий алгоритм блокировки Telegram уже опробован Роскомнадзором на интернет-рации Zello. Ее внесли в список запрещенных ресурсов в апреле 2017 года, но она продолжала работать на базе облачного сервиса Amazon. В марте 2018 года Роскомнадзор готовился к блокировке 2 млн IP-адресов Amazon, но до этого не дошло, так как сам сервис попросил Zello не использовать его мощности. Zello перешла на сервис Google и сейчас доступна через VPN.
Сооснователь Zello Алексей Гаврилов оценил минимальные затраты Telegram на обход блокировок в 5 000 долларов в день. Но может быть и в десять раз больше, допускает он. У самого Zello на разных этапах они составляли от 10 о 70 долларов. Для самого Роскомнадзора погоня за Telegram ничего не стоит, утверждают в ведомстве.
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