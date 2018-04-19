Денежные переводы в адрес физических и юридических лиц в формате наличные-на-счет с помощью сервиса CONTACT Счет теперь можно отправлять из РФ и стран ближнего зарубежья в любой банк Бразилии.

Переводы осуществляются в долларах США с последующей конвертацией в бразильские реалы. Курс конвертации доступен для отправителя в момент совершения перевода. Денежные переводы доступны к выплате в тот же день, если были отправлены до 15:00 локального времени, либо на следующий день, если были отправлены после 15:00. Ограничения по суммам перевода составляет $3000 долларов США в месяц – для физлиц, в день – для юрлиц. Комиссия за оказание услуги – $15 при сумме перевода до $1500, 1% - при сумме от $1500 до $5000 и $50 – при сумме от $5000. Переводы на счета юрлиц допускаются только в целях оплаты услуг.

«Мы продолжаем экспансию сервиса CONTACT Счет в Южной Америке с самого крупного рынка денежных переводов в регионе – Бразилии. Именно в этой стране особенно популярны переводы на банковские счета по причине того, что наличные деньги часто становятся объектом криминальных действий, - ожидает Елена Гафарова, вице-президент системы CONTACT по международному развитию. – Статистика ЦБ подтверждает высокий спрос на переводы на счета в Бразилии – в 3 квартале 2017 года они достигли почти 8 миллионов долларов, и дальнейшее распространение формата наличные-на-счет в других странах Латинской Америки – вопрос ближайшего времени».

Полный список стран, в которых действует сервис CONTACT Счет, и требования к реквизитам денежных переводов с учетом страновых особенностей, можно узнать на странице сервиса на сайте системы CONTACT.

О системе CONTACT

Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Входит в Группу QIWI, оператор – КИВИ Банк (АО). По решению ЦБ РФ система CONTACT признана национально значимой. Система CONTACT – один из лидеров в сфере денежных переводов в России и странах ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются свыше 900 российских и международных финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания – банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT – трехкратный лауреат премии «Марка №1 в России» и отмечена многими наградами в области качества.

Источник: КИВИ Банк (АО)