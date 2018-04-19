Технический сбой в банкоматах и платежных терминалах банка «Зенит» стал причиной двойных списаний у клиентов ряда банков, например банка «ФК Открытие». Об этом сообщили в кол-центре «Зенита».

«Произошли двойные списания. Были задублированы файлы в наших устройствах — банкоматах или терминалах — по картам Mastercard других банков. На данный момент мы занимаемся решением данной проблемы, и при обращении клиентов возврат средств произойдет в ближайшее время», — сказали в кол-центре кредитной организации.



Также сотрудник банка подчеркнул, что никакие заявления или претензии клиентам писать не нужно.