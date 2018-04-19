Россельхозбанк намерен предоставить свыше 15 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов молочного направления вьетнамской группы TH («ТХ»). При поддержке банка компания планирует построить в Калужской области два высокотехнологичных животноводческих комплекса на 12 тыс. голов и молокоперерабатывающий завод мощностью 1 тыс. тонн сырого молока в сутки, указано в сообщении РХСБ.

Средства на реализацию проекта планируется направить в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита руководства РСХБ во Вьетнам.



TH Group — группа компаний, реализующая проекты в АПК, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе и образовании. Продукция компании представлена в 39 странах. Группа компаний развивает свою деятельность в ряде регионов России, в том числе в Московской, Калужской, Тюменской областях, Башкирии, Приморском крае.