После переименования крупнейшего японского банка The Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ Ltd. в MUFG Bank Ltd. его российская «дочка» также сменила название и теперь значится в ЕГРЮЛ и на сайте Центробанка РФ как АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)». Прежнее название российского банка — АО «Банк оф Токио — Мицубиси ЮФДжей (Евразия)».

Оба переименования имели место в начале апреля, свидетельствует информация на странице российского банка. По данным сайта ЦБ, банку на его новое имя выдана новая универсальная лицензия от 13 апреля 2018 года на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.



Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) представлен в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Он специализируется на обслуживании японских компаний, работающих на территории РФ, а также их российских партнеров.