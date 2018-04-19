Руководство Российского Национального Коммерческого Банка (РНКБ) не исключает докапитализации, сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума председатель совета директоров банка Михаил Якунин.



«У нас очень хорошие показатели по нормативам достаточности капитала. Однако, конечно, для того чтобы кредитовать крупные проекты, необходим больший размер капитала. Поэтому, если акционер примет решение об увеличении капитала, мы, конечно, будем заинтересованы в этом (докапитализации). На этот год вряд ли, а в дальнейшем мы это не исключаем», — сказал Якунин.

Он пояснил, что в настоящее время капитала для работы банка достаточно, но по мере роста бизнеса может появиться необходимость в его увеличении.

По данным банка, в результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.