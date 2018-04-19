RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Трансстройбанка без подтверждения, сообщает агентство.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» с «негативным» прогнозом.



Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия договора, а также отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам.