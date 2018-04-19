RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Тамбовкредитпромбанка без подтверждения, говорится в сообщении рейтингового агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.



«Решение обусловлено истечением срока действия рейтинга, отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков», — поясняют в RAEX.