Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готовит проект внедрения в Крыму региональной криптовалюты, рассказал президент РАКИБ Юрий Припачкин.

По его словам, сейчас готовится программа развития Крыма на основе блокчейна и искусственного интеллекта. Она будет включать в себя оказание различных услуг, как государственных, так и негосударственных, на базе блокчейна, создание собственной крымской криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, в которых нуждаются крымские компании, сообщает RNS .

Программа может быть оформлена в законодательную инициативу после принятия федеральных законопроектов о крипторегулировании: «Насколько я понимаю, к лету Госдума планирует принять эти законопроекты. После этого уже мы будем смотреть, как продвигать программу», - пояснил Юрий Припачкин.