Председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО Нина Чупрынникова заняла 17 место в ТОП-100 самых успешных леди-банкиров.

Методика присвоения мест построена на нескольких важных показателях: профессиональные достижения, должность, величина активов финансовой организации и стаж.

В 2018 году в рейтинг вошли два заместителя председателя правления КБ «Кубань Кредит» ООО - это Елена Осадская и Елена Шаталова, они заняли 77 и 78 строчки соответственно.

«Кубань Кредит» — единственный из всех региональных коммерческих Банков страны вошел в рейтинг с тремя топ-менеджерами сразу.