По мнению участников дискуссии «Платформа знаний и сервисов для малого бизнеса» на Красноярском экономическом форуме, одним из самых успешных образовательных проектов для бизнеса стал портал «Деловая среда», запущенный в феврале 2018 года. Он агрегирует лучшие материалы и обучающие видео от вузов, образовательных площадок, частных консультантов и тренеров, причем предоставляют информацию дифференцированно.

Благодаря совместному проекту Минэкономразвития России и АО «Деловая среда» лучшие образовательные продукты для предпринимателей ведущих бизнес-школ уже с 2018 года доступны онлайн на Платформе знаний и сервисов для МСП, сообщает Федеральный портал малого и среднего предпринимательства .

«Деловая среда» за короткий срок сделала невероятный портал по образованию предпринимателей – то, о чем все так долго говорили. Это очень круто», – отметил заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.

По словам вице-президента общественной организации «Опора России» Эдуарда Омарова, сегодня Министерство экономического развития делает революцию в развитии предпринимательства.

«Наша задача – активно подключиться и дать свои предложения, чтобы сделать компетенции российских предпринимателей на порядок выше», - призвал Омаров.