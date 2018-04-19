Граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет -магазинах только по номеру телефона уже в следующем году, пишут «Известия» .



В 2019 году все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, которую создает ассоциация «Финтех». Это позволит максимально упростить процедуру оплаты покупок в отечественных интернет-магазинах, рассказал изданию источник, близкий к ЦБ. Он уточнил, что банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты. При этом к одному номеру мобильного разрешат подключать только одну карту.

При оплате на сайте продавца откроется окно, куда пользователю нужно будет ввести только номер телефона. После того как придет СМС с кодом подтверждения, сразу пройдет оплата. То есть дополнительно вбивать номер карты, срок ее действия, имя и фамилию, а также CVV-код не потребуется. В ассоциации «Финтех» также подтвердили эту информацию, добавив, что такая процедура оплаты упростит покупки в онлайне.

«Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов, — отметили в «Финтехе». — В системе быстрых платежей реализовано решение, которое позволяет всегда точно донести содержание счета до плательщика и установить назначение полученного платежа на стороне продавца».

Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали новацию, отметив, что она стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Предлагаемый подход позволит избежать ошибок при заполнении реквизитов счета и существенно ускорит проведение оплаты, что повысит привлекательность безналичных платежей, отмечают участники рынка.

Такой способ покупок может повысить уровень продаж интернет-магазинов на 10–15% в первую очередь за счет импульсивных покупок, когда не нужно вбивать дополнительные реквизиты, которые затягивают процесс оплаты, считают эксперты.



Впрочем, в этой упрощенной системе оплаты и риски — мошенники могут получить доступ к мобильному телефону граждан и начать совершать покупки за их счет. Купить что-то в Интернете по чужому номеру не получится, так как СМС кодом подтверждения придет настоящему владельцу номера. Однако мошенники вполне смогут взломать эту систему.