В Кремле не стали бы говорить о какой-то дискредитации Роскомнадзора как ведомства из-за поэтапной блокировки Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это вопрос не одного дня исполнения этого закона, поэтому давайте просто еще какое-то время подождем. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или еще что-то», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не дискредитируют ли Роскомнадзор как ведомство «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать Telegram на территории России».

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.

Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.