Капитал банка «Санкт-Петербург» снизится от перехода на стандарт отчетности МСФО 9 на 2,6 млрд рублей, сообщил зампред правления банка Константин Баландин.

«Меняется стандарт того, как оцениваются активы. Капитал снизится на 2,6 миллиарда (рублей. — Прим. ред.). Примерный эффект у нас соответствуют тому, что ожидают другие игроки», — сказал Баландин, выступая на конференции «День инвестора 2018» банка «Санкт-Петербург».

Он добавил, что от перехода на стандарт отчетности МСФО 9 отношение резервов к кредитному портфелю на 1 января 2018 года вырастет примерно на 70 базисных пунктов — до 11,7% портфеля.

«За счет другого подхода к уровню резервирования примерно 2,5 миллиарда рублей мы ожидаем дополнительных резервов. Примерно на 800 миллионов рублей мы переоценим справедливую стоимость активов на балансе, примерно 600 миллионов рублей мы вернем в плюс по капиталу в виде отложенного налогового актива", — уточнил Баландин.