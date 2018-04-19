Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, рассказал на своей странице в Instagram , что его любимый фильм о 300 спартанцах будет вдохновлять людей еще тысячи лет.

«Мой любимый фильм - «300». История о 300 спартанцах, борющихся за защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей через тысячи лет», - пояснил он.

Также Дуров добавил, что российские власти заблокировали 18 миллионов IP-адресов, чтобы запретить Telegram, но приложение остается доступным для жителей России.

«Спасибо вам за поддержку и любовь», - добавил основатель мессенджера.