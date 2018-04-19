Министерство финансов России во вторник, 17 апреля, возобновило покупку валюты на внутреннем рынке, свидетельствуют данные ЦБ.



Согласно информации регулятора, операции Минфина по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке осуществлялись на сумму 17,5 млрд рублей в эквиваленте.

Напомним, что Минфин в последний раз покупал валюту 6 апреля, объем покупки составил 11,6 млрд рублей.



Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор возобновит покупки валюты для Минфина , когда российский рынок станет стабильнее.



Ранее сообщалось, что министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 11,5 млрд рублей в эквиваленте.