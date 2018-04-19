Министерство экономического развития пока не видит необходимости в создании системы рейтингования проектов для первичного размещения криптоактивов для привлечения инвестиций. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы министерства Олег Фомичев.



«Мы такую возможность изучали. Но на сегодняшний день мы не видим особой необходимости в создании централизованной системы рейтингования», — сказал он, отметив, что идея может быть поддержана, когда этот рынок перейдет в зрелую стадию развития.

По словам замминистра, внесенный в Госдуму законопроект о краудфандинге предполагает возможность создавать систему рейтингования проектов, в том числе ICO.

«Это дает возможность организациям работать на этом рынке: действующим рейтинговым агентствам дает возможность взаимодействовать с платформами, новым игрокам — создавать системы рейтингования», — уточнил Фомичев.

Ранее сообщалось, что Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предложил Минэкономразвития привлекать рейтинговые агентства к оценке проектов, выходящих на ICO.