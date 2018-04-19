Виртуальный ассистент от «МегаФона» будет доступен в голосовом помощнике «Алиса» от «Яндекса». Об этом рассказали представители «МегаФона» на круглом столе по искусственному интеллекту в рамках фестиваля интернет-технологий «РИФ-2018» в Москве.

Проект «Елена», виртуальный ассистент «МегаФона», использующий технологию «Яндекса» по синтезу и распознаванию речи SpeechKit, развивается с 2014 года и представляет собой AI-систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов, связанных с информацией о счете, услугах и тарифах компании. Ассистент способен распознать как текстовую, так и голосовую информацию и уже доступен по СМС, голосовой связи и в «Личном кабинете» «МегаФона». Уже сейчас началась интеграция виртуального ассистента от «МегаФона» в голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» с помощью платформы «Яндекс.Диалоги», которая может использоваться для разработки навыков в «Алисе» и которая с марта этого года находится в стадии открытого бета-тестирования .

Появление «Елены» в голосовом помощнике «Яндекса» планируется во второй половине 2018 года. Кроме того, виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах, таких как WhatsApp и Viber.

В «МегаФоне» подчеркивают, что виртуальный ассистент «Елена» — первое подобное решение на российском телеком-рынке ; в отличие от решений конкурентов в этой области, ассистент «Елена» омниканален. «Одной из основных особенностей решения является его интегрированность во все системы «МегаФона». Благодаря этому «Елена» при обработке запроса использует персонализированные данные клиента, что позволяет значительно улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента, список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие параметры, поэтому может, например, посоветовать взять «Обещанный платеж», если баланс приближается к порогу отключения. Согласно опросу клиентов компании, около 72% пользователей нашли ответы на свои вопросы с помощью искусственного интеллекта», — отмечается в релизе сотового оператора.

Чтобы начать диалог с «Еленой», необходимо отправить СМС-запрос или позвонить по номеру 0500. Ежедневно «Елена» обрабатывает около 75 тыс. обращений клиентов. Из них порядка 45 тыс. она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.



«Мы создаем комфортную цифровую экосистему для наших клиентов. При разработке виртуального ассистента применяются передовые технологии AI, кроме того, постоянно расширяются возможные каналы взаимодействия с пользователем. Технологические возможности искусственного интеллекта интенсивно развиваются и проникают во все сферы нашей жизни. Например, по оценке консалтинговой компании Accenture, к 2035 году AI может удвоить темпы роста мировой экономики», — комментирует руководитель по системам самообслуживания «МегаФона» Станислав Милых.

