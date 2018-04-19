В Интернете обнаружены десятки фальшивых веб-сайтов, якобы продающих токены криптовалюты Gram, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». По данным компании, мошенникам удалось украсть не менее 35 тыс. долларов в Ethereum.



«Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли десятки страниц в Интернете, предлагающих инвестировать в новую платформу, заплатив за участие другими криптовалютами. Анализ трансакций на одном из подобных сайтов определил, что мошенникам удалось украсть по меньшей мере 35 тыс. долларов в Ethereum по курсу на тот момент», — отмечается в сообщении компании.



Информация об ICO Telegram появилась в конце 2017 года. С помощью продажи токенов компания якобы планировала финансировать собственную блокчейн-платформу на базе технологии TON (Telegram Open Network). Руководство мессенджера официально не подтверждало информацию об ICO, однако предупредило пользователей о всплеске мошеннической активности.

«В Интернете появилась даже техническая документация проекта, однако подтверждения от самого Telegram не поступало. Дефицит информации позволил мошенникам нажиться на интересе потенциальных инвесторов с помощью фальшивых сайтов», — поясняют в «Лаборатории».

Многие из подобных сайтов выглядят достоверно, отмечают эксперты. Они используют защищенное соединение, требуют регистрации и генерируют уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы. Таким образом, отследить движение денег становится очень трудно. В результате даже после того, как Telegram официально предупредил пользователей о мошенниках, у последних все еще получалось обманывать людей.

«ICO — довольно рискованный вид инвестирования. Многие люди еще не до конца понимают, как это работает, поэтому неудивительно, что такие внешне достоверные сайты, где есть защищенное соединение и регистрация, успешно находят жертв. Люди, которые хотят вложиться в ICO, должны тщательно проверить компанию, которая его устраивает. Необходимо точно знать, кому вы отдаете свои деньги. Иначе их можно больше никогда не увидеть», — отметила Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского».



«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям, планирующим вкладывать деньги в любые ICO, принять меры предосторожности.