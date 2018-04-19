Список составило одно из наиболее авторитетных мировых экономических изданий «Forbes». По сравнению с данными прошлого года КБ «Кубань Кредит» ООО поднялся сразу на 5 строк вверх, с 76 на 71 место.

Для составления своего списка «Forbes» учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств. Наличие КБ «Кубань Кредит» на высоком месте в рейтинге надежности подтверждает стабильное положение Банка на финансовом рынке страны.