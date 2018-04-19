Криптовалютная биржа Kraken заявила, что не планирует отвечать на запрос генерального прокурора штат Нью-Йорк Эрика Шнайдермана.

Как сообщал Банкир.Ру, 17 апреля Шнайдерман разослал 13 криптобиржам письмо с требованием раскрыть информацию об их деятельности по 34 пунктам, включая системы внутреннего контроля, операции и меры по обеспечению безопасности активов пользователей. Помимо Kraken, генпрокурора интересовали данные по Coinbase и GDAX, Gemini, bitFlyer, iFinex (Bitfinex), Bitstamp, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit и Huobi.Pro.

Большинство площадок согласились предоставить требуемую информацию и заполнить прилагаемый опросник, но руководство Kraken решило поступить иначе.

По словам CEO компании Джесси Пауэлла, уход Kraken из Нью-Йорка в 2015 году, связанный с BitLicense, сегодня принес дополнительные дивиденды. «Я понял, что мы приняли мудрое решение, когда решили убраться к чертям из Нью-Йорка три года назад», - добавил Пауэлл.

В то время биржа назвала BitLicense – нормативно-правовую базу для регулирования крипторынка на этой территории – «созданием настолько противным и жестоким, что даже Kraken не обладает такой смелостью или силой, чтобы противостоять ее омерзительным, большим и острым зубам», сообщает Anycoin .

«Законопослушные компании обычно рады продемонстрировать своим инвесторам, что их деньги будут защищены. Это базовая информация, которую надежные платформы должны быть готовы предоставить», - заявил пресс-секретарь генпрокуратуры.