Разработчики приложений больше не смогут использовать сеть Google для маскировки при обходе блокировок сайтов. Как сообщил The Verge представитель Google, изменения были давно запланированы в рамках обновления сети, пишет «Коммерсант» .



Технология domain-fronting позволяет обращаться к общеизвестному домену (такому как Google или Amazon) и через него осуществлять соединение с запрещенными ресурсами. Представитель Google подчеркнул, что эта технология никогда не поддерживалась в компании, но из-за особенности программного обеспечения ее можно было использовать.

«Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках запланированного обновления программного обеспечения domain-fronting больше не работает», — сказал собеседник The Verge.

Портал отмечет, что первыми изменения в политике Google заметили 13 апреля разработчики браузера Tor. Они утвреждают, что изменения уже поставили под угрозу работу некоторых сервисов, которые позволяли обходить государственную цензуру. Среди них Signal, GreatFire.org и VPN-сервисы Psiphon.

Ранее, пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации регулятора, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.