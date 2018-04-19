Компания Riot Blockchain сообщила, что получила повестку от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В публичном отчете Riot Blockchain заявила, что 9 апреля SEC запросила «определенную информацию», и руководство намерено ее предоставить.

Как сообщает Anycoin , в компании считают, что подобные повестки получили многие компании, чей бизнес связан с блокчейном и криптовалютами. При этом отмечается, что это влечет за собой дополнительные риски. В частности, тот факт, что Комиссия ведет расследование, может негативно сказаться не только на финансовом состоянии, бизнесе и деятельности отдельной компании, но и на индустрии в целом.

Также существует риск того, что акции компании могут быть удалены из листинга Nasdaq, если она не проведет собрание акционеров до 15 мая 2018 года. Чтобы провести собрание, компании необходимо собрать кворум акционеров, необходимый для проведения голосования.

Riot Blockchain, ранее занимавшаяся биотехнологиями, получила известность как одна из первых компаний, которые в конце прошлого года начали менять свои названия таким образом, чтобы они включали слово «блокчейн». После ребрендинга стоимость их акций повышалась.