Советник президента по Интернету Герман Клименко в эфире телеканала НТВ извинился за действия Роскомнадзора, которые привели к сбоям в работе ряда компаний, передает РИА Новости.

Он признал, что проблемы возникли из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

«Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — заявил Клименко.

При этом советник отметил, что зачастую российские компании пользуются иностранными серверами в целях экономии. Это, по словам Клименко, несет «известные риски безопасности».

По его словам, некоторым обратившимся за помощью компаниям оказали поддержку, их работа восстанавливается.