Китайская криптовалютная биржа Huob в продолжение своих планов расширения бизнеса за пределы Азии объявила о планах открытия офиса в Лондоне.

По словам старшего менеджера Huobi по развитию бизнеса в Европе Черна Чуна, Huobi демонстрирует решимость войти в мейнстрим и поэтому не боится регулирования и не избегает его, сообщает Anycoin .

«Не Мальта, не Швейцария. Абсолютно Лондон, точнее, Британия, является для нас точкой входа на европейский рынок», — заявил вице-президент Huobi Пэн Ху.

Среди европейских стран Британия не отличается мягким подходом к регулированию криптовалютной сферы. Ранее криптобизнес предпочитал Швейцарию с ее CryptoValley в Цуге. В последнее время наметилась тенденция входа на европейский рынок через «блокчейн-остров» — Мальту. О возможном переносе штаб-квартиры туда объявила крупнейшая в мире по объемам торгов криптобиржа Binance. Китайская биржа OKEx сообщила об открытии офиса на острове.