Российские фондовые индексы откроются подъемом на фоне роста в 0,56% ближнего фьючерса на индексMSCI развивающиеся рынки и мировые фондовые индексы в диапазоне от 0,2% до 1,4%. Рубль получит поддержку от высоких цен на нефть - почти $74 за баррель, а также желанию экспортеров продать доллары по высокому курсу из-за налоговых платежей на следующей неделе. Кроме того, аукционы Минфина по ОФЗ показали, что в условиях угрозы введения новых санкций инвесторы готовы покупать бумаги с коротким сроком погашения и фиксированным купоном, чего пока не скажешь о бумагах с плавающей ставкой. Однако, учитывая сообщения о подготовке боевиками военной операции на юге Сирии против правительственных войск, инвесторы займут выжидательную позицию относительно российского рынка. Поскольку такой ход событий способен привести к новым санкциям США против РФ, что подтвердила администрация Белого дома.