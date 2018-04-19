В обзоре даны рекомендации компаниям и технологическим экспертам инвестировать в Process Mining с тем, чтобы обеспечить прозрачность бизнес-процессов.

Этот факт – еще одно доказательство того, что Группа компаний «РАМАКС» использует только лучшие технологии и решения для повышения эффективности бизнеса своих заказчиков.

Решение Process Mining от Celonis – наиболее гибкое и функциональное среди представленных в мире. Это инновационная технология непрерывного восстановления карт реальных бизнес-процессов на основе данных, хранящихся в информационных системах предприятия, другими словами, «информационных следов». Построенные карты процессов используются для расчёта расширенной аналитики, позволяющей в режиме реального времени принимать верные управленческие решения на основе достоверных данных.

Использование Process Mining дает возможность получить реальную и актуальную картину бизнес-процессов организации со всеми возможными вариантами устранения уязвимостей и отклонений, рекомендаций по оптимизации. В результате внедрения значительно повышается операционная эффективность предприятия, доходность его продуктов и услуг.

В мае 2017 года «РАМАКС» объявил о создании первого в России Центра экспертизы в области Process Mining, а в качестве основной платформы указал решение от Celonis, с которым еще в конце 2016 года заключил официальное партнерское соглашение и получил статус «Консалтинговый партнер». Центр экспертизы полностью отвечает за внедрение технологии в текущие бизнес-процессы компании-заказчика, в том числе обеспечение непрерывной выгрузки и обработки информации из существующих источников, развертывание специализированного программного обеспечения, его конфигурацию под особенности бизнеса и создание центра компетенции внутри компании-заказчика.

Привлечение Центра экспертизы «РАМАКС» для выявления потребностей и внедрения технологии Process Mining позволяет достичь реальных показателей повышения эффективности бизнеса: существенно увеличить производительность процессов за счет повышения производительности труда сотрудников; уйти от неэффективных технологий продаж и тем самым сократить потери на данном направлении; минимизировать общие трудозатраты за счет оптимизации экстремальных сценариев процессов в компании.

В 2017 году компания успешно завершила реализацию проекта по повышению эффективности бизнес-процессов розничной сети банка «ВТБ24» с помощью технологии Process Mining от Celonis. На сегодняшний день, ГК «РАМАКС» - единственная компания в России, имеющая практический опыт реализации подобных проектов.

«Команда специалистов «РАМАКС» с 2010 года занимается поиском и подбором инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов. Мы остановили свой выбор не решении Celonis Process Mining, внедрение которого уже принесло ощутимый эффект в банке «ВТБ24» (сегодня входит в Группу «ВТБ»). Мы рады, что наше видение совпадает с видением Gartner, также столь высоко оценившего данное решение. На протяжении 2017 года мы инвестировали много ресурсов в продвижение этого решения на рынке совместно с нашим партнером, компанией SAP, и полагаем, что нам удалось, внести свой вклад в рост популярности решений класса Process Mining, в результате чего уровень их проникновения в индустрии достиг значений, позволивших Garnter выделить решение в отдельный сегмент аналитического отчета», - отметил Директор по развитию продуктов ГК «РАМАКС» Николай Ситников.

Справка о компании:

ГК «РАМАКС» – технологический консорциум, обладающий уникальной экспертизой в области повышения эффективности бизнес-процессов, создания и модернизации корпоративных интернет-порталов, информационной безопасности, бизнес-аналитики, больших данных, а также внедрения, технической поддержки и сопровождения решений на основе технологий SAP. Среди партнеров ГК «РАМАКС» можно выделить таких, как SAP, IBM, Cisco, Microsoft, Celonis, Inform, Lufthansa Systems, Sabre, INFORM. Ключевые заказчики ГК «РАМАКС» – компании Аэрофлот, ВТБ24, Газпром, Почта России, МегаФон, Авиакомпания «Россия», ГК «Автодор», Аэромар, а также ряд других ведущих организаций России. Офисы «РАМАКС» расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Недавно в состав ГК «РАМАКС» вошли системный интегратор «Интегро Текнолоджис» и разработчик мобильных приложений AR Door.

Источник: ГК «РАМАКС»