Банк «ФК Открытие» предупреждает клиентов о возможных двойных списаниях по техническим причинам.

«Уважаемые клиенты! В настоящее время по техническим причинам возможны двойные списания по картам. В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорит автоинформатор при звонке в кол-центр финучреждения.

В пресс-службе кредитной организации порталу Банки.ру так прокомментировали произошедшее: «Один из банков-участников платежной системы Mastercard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков. Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой».

В ней подчеркнули, что среди таких клиентов оказались и держатели карт «ФК Открытие».

По данным пресс-службы, объем задвоившихся операций незначительный. «Мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку», — сказали в банке.