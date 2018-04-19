В первый день блокировки Telegram в России его использование не снизилось, а наоборот, выросло, следует из данных, подготовленных аналитической компанией SimilarWeb по просьбе РБК .

16 апреля у сайта telegram.org было 1,2 млн посетителей из России, что на 27% выше, чем 9 апреля (аудитория сервиса может меняться в зависимости от дня недели, поэтому сравнивается понедельник к понедельнику).



Количество совершаемых за день скачиваний приложения Telegram для платформы Android российскими пользователями выросло за неделю более чем в два раза, до более 102 тыс. загрузок. Приложение в итоге оказалось установлено на 19,9% всех устройств, работающих на платформе Android в России (на 9 апреля этот показатель составлял 19,5%). Из тех, у кого было установлено приложение, по данным на 16 апреля, его использовали 51,59% против 38,98% неделей ранее.

SimilarWeb не анализирует показатели для iOS; по данным Deloitte, на середину 2017 года более 70% основных телефонов пользователей в России были на Android. За год доля устройств на этой платформе с установленным приложением Telegram выросла почти вдвое — 17 апреля 2017 года (эта дата также пришлась на понедельник) оно было на 8,97% устройств в России, среди них 35,24% использовали приложение ежедневно. На 18 декабря прошлого года (также понедельник) эти показатели составляли 15,85 и 35,19% соответственно.

По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, в марте в России у Telegram было 15 млн активных пользователей.